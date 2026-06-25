Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|LUS-DAX im Fokus
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25.06.2026 17:59:02
Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich freundlich
Zum Handelsende stieg der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,04 Prozent auf 25 034,00 Punkte.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 734,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 090,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 399,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 22 913,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 501,00 Punkte.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,91 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Bayer (+ 18,72 Prozent auf 47,00 EUR), Merck (+ 4,93 Prozent auf 147,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,56 Prozent auf 53,00 EUR), Infineon (+ 3,08 Prozent auf 82,01 EUR) und Vonovia SE (+ 2,98 Prozent auf 21,41 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Scout24 (-3,11 Prozent auf 71,65 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,99 Prozent auf 40,89 EUR), SAP SE (-1,91 Prozent auf 132,28 EUR), Deutsche Börse (-1,76 Prozent auf 240,50 EUR) und BASF (-1,26 Prozent auf 48,28 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 10 460 904 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 207,526 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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