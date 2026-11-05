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05.11.2026 09:28:58
Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone
Am Donnerstag sinkt der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA um 0,36 Prozent auf 26 573,00 Punkte.
Bei 26 641,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 454,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 05.10.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25 319,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 26 215,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 101,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,17 Prozent aufwärts. Bei 26 673,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 3,82 Prozent auf 73,92 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,73 Prozent auf 177,90 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,57 Prozent auf 43,84 EUR), Daimler Truck (+ 3,15 Prozent auf 42,19 EUR) und BMW (+ 2,89 Prozent auf 62,74 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Rheinmetall (-15,54 Prozent auf 847,50 EUR), Commerzbank (-2,96 Prozent auf 38,67 EUR), Siemens Healthineers (-2,25 Prozent auf 43,84 EUR), Infineon (-2,10 Prozent auf 49,19 EUR) und Deutsche Telekom (-1,49 Prozent auf 26,36 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 892 123 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 233,307 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,85 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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|Heidelberg Materials
|173,00
|0,46%
|Henkel KGaA Vz.
|82,78
|-0,77%
|Infineon AG
|45,95
|2,11%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,39
|-2,45%
|Rheinmetall AG
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|-1,68%
|SAP SE
|209,40
|-3,28%
|Siemens Healthineers AG
|44,26
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|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,84
|-2,35%
|Vonovia SE
|16,88
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