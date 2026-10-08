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LUS-DAX im Fokus 08.10.2026 12:26:56

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste

Mit dem LUS-DAX geht es am Donnerstag abwärts.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 1,05 Prozent auf 24 851,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 833,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 25 115,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 25 868,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 968,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Wert von 24 635,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,16 Prozent zu. 26 616,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 0,84 Prozent auf 189,20 EUR), Rheinmetall (+ 0,83 Prozent auf 933,90 EUR), Scout24 (+ 0,72 Prozent auf 69,65 EUR), Deutsche Börse (+ 0,48 Prozent auf 293,60 EUR) und BASF (+ 0,45 Prozent auf 51,41 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Infineon (-3,51 Prozent auf 58,81 EUR), Fresenius SE (-3,32 Prozent auf 41,85 EUR), HOCHTIEF (-3,00 Prozent auf 388,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,64 Prozent auf 67,90 EUR) und QIAGEN (-2,43 Prozent auf 39,81 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 158 341 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 217,682 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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QIAGEN N.V. 39,57 -1,21% QIAGEN N.V.
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SAP SE 188,70 0,66% SAP SE
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