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LUS-DAX-Performance im Blick 12.11.2026 17:58:45

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

Der LUS-DAX ging kaum verändert aus dem Donnerstagshandel.

Der LUS-DAX schloss am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 26 777,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 26 667,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27 000,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 254,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 26 358,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, lag der LUS-DAX bei 24 433,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 9,00 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,88 Prozent auf 585,80 EUR), Zalando (+ 2,56 Prozent auf 28,46 EUR), HOCHTIEF (+ 2,30 Prozent auf 382,60 EUR), Allianz (+ 1,90 Prozent auf 472,40 EUR) und EON SE (+ 1,75 Prozent auf 19,15 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen GEA (-4,31 Prozent auf 70,00 EUR), Brenntag SE (-3,33 Prozent auf 57,44 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,06 Prozent auf 39,56 EUR), Rheinmetall (-2,71 Prozent auf 772,60 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,36 Prozent auf 67,72 EUR) unter Druck.

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 779 328 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 237,032 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,17 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,81 2,05% Fresenius Medical Care (FMC) St.
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