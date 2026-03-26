Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Mit dem LUS-DAX ging es am vierten Tag der Woche abwärts.

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 1,37 Prozent leichter bei 22 600,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 22 545,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 22 810,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 26.02.2026, bei 25 324,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 323,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 26.03.2025, den Wert von 22 661,00 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,00 Prozent. 25 509,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 1,58 Prozent auf 56,50 EUR), BASF (+ 1,44 Prozent auf 50,74 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,41 Prozent auf 38,94 EUR), adidas (+ 1,09 Prozent auf 134,10 EUR) und Merck (+ 0,71 Prozent auf 106,90 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Siemens Energy (-5,18 Prozent auf 150,20 EUR), Zalando (-3,87 Prozent auf 20,64 EUR), Rheinmetall (-3,40 Prozent auf 1 436,00 EUR), MTU Aero Engines (-3,31 Prozent auf 309,60 EUR) und Airbus SE (-3,05 Prozent auf 163,34 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 314 001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 171,514 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at