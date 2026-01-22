Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

LUS-DAX-Performance 22.01.2026 09:29:16

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus

Anleger in Frankfurt schicken den LUS-DAX derzeit erneut ins Plus.

Um 09:26 Uhr klettert der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent auf 24 873,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 774,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 24 883,50 Einheiten.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 301,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 111,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 22.01.2025, den Wert von 21 236,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,25 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 344,00 Punkte.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 5,35 Prozent auf 104,15 EUR), Deutsche Börse (+ 3,77 Prozent auf 217,20 EUR), Porsche Automobil (+ 3,71 Prozent auf 37,44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,03 Prozent auf 59,51 EUR) und BMW (+ 2,54 Prozent auf 88,94 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-2,10 Prozent auf 1 814,50 EUR), Henkel vz (-0,03 Prozent auf 71,46 EUR), Beiersdorf (+ 0,26 Prozent auf 98,86 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,39 Prozent auf 381,50 EUR) und Bayer (+ 0,46 Prozent auf 42,88 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 567 334 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 220,886 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

20.01.26 Deutsche Bank Hold Warburg Research
08.01.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
07.01.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
07.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
