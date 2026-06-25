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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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LUS-DAX-Performance 25.06.2026 09:30:43

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Zuschlägen

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Zuschlägen

Der LUS-DAX bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,17 Prozent höher bei 24 818,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 734,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 844,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.05.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 399,00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, bei 22 913,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.06.2025, den Stand von 23 501,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 1,03 Prozent zu Buche. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 5,46 Prozent auf 83,90 EUR), RWE (+ 1,61 Prozent auf 55,40 EUR), Vonovia SE (+ 1,44 Prozent auf 21,09 EUR), HOCHTIEF (+ 1,28 Prozent auf 516,00 EUR) und Siemens Energy (+ 1,14 Prozent auf 161,68 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,67 Prozent auf 40,18 EUR), SAP SE (-1,82 Prozent auf 132,40 EUR), Siemens Healthineers (-1,64 Prozent auf 33,67 EUR), Scout24 (-1,56 Prozent auf 72,80 EUR) und BASF (-1,49 Prozent auf 48,16 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 652 309 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207,526 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,50 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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BASF 48,06 -1,37% BASF
Beiersdorf AG 73,84 0,46% Beiersdorf AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 40,75 -3,37% Fresenius Medical Care (FMC) St.
HOCHTIEF AG 509,00 0,69% HOCHTIEF AG
Infineon AG 82,01 4,38% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 44,56 0,46% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
RWE AG St. 55,44 1,87% RWE AG St.
SAP SE 130,76 -2,94% SAP SE
Scout24 71,95 -2,51% Scout24
Siemens AG 272,55 0,85% Siemens AG
Siemens Energy AG 164,42 3,72% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 34,14 -0,06% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 77,22 1,39% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 21,32 3,09% Vonovia SE

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