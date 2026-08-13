Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag in Rot

In Frankfurt ist am Donnerstagnachmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Donnerstag bewegt sich der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,13 Prozent tiefer bei 32 293,75 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 355,607 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,245 Prozent auf 32 414,31 Punkte an der Kurstafel, nach 32 335,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 32 258,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32 414,31 Punkten verzeichnete.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,593 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 981,81 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.05.2026, den Wert von 31 400,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 925,12 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,24 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell thyssenkrupp (+ 8,23 Prozent auf 13,42 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 6,79 Prozent auf 100,60 EUR), Siltronic (+ 4,99 Prozent auf 87,35 EUR), Salzgitter (+ 1,78 Prozent auf 51,45 EUR) und IONOS (+ 1,73 Prozent auf 32,98 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen LANXESS (-8,16 Prozent auf 14,64 EUR), AIXTRON SE (-3,41 Prozent auf 41,58 EUR), DEUTZ (-3,20 Prozent auf 10,27 EUR), Aurubis (-3,12 Prozent auf 170,60 EUR) und RTL (-3,04 Prozent auf 31,85 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 374 173 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,089 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at