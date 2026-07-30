Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,08 Prozent schwächer bei 32 218,93 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 357,473 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,233 Prozent auf 32 168,62 Punkte an der Kurstafel, nach 32 243,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 367,52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 972,42 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,041 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 30.06.2026, den Stand von 31 809,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 30 589,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 940,68 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,00 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Siltronic (+ 12,58 Prozent auf 76,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,37 Prozent auf 74,30 EUR), LANXESS (+ 4,47 Prozent auf 16,61 EUR), DWS Group GmbH (+ 4,20 Prozent auf 72,00 EUR) und Nordex (+ 4,08 Prozent auf 39,84 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Nemetschek SE (-9,75 Prozent auf 60,65 EUR), Knorr-Bremse (-6,00 Prozent auf 101,80 EUR), KION GROUP (-4,37 Prozent auf 40,28 EUR), AUTO1 (-3,84 Prozent auf 22,04 EUR) und PUMA SE (-3,70 Prozent auf 27,82 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 382 133 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,583 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 2,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,99 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at