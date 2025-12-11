CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 11.12.2025 15:59:01

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker

Der MDAX gewinnt derzeit an Fahrt.

Um 15:41 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,27 Prozent auf 29 814,13 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 348,598 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,032 Prozent tiefer bei 29 723,24 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29 732,65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 29 814,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 603,88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 0,218 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, stand der MDAX bei 29 204,45 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 11.09.2025, bei 30 146,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, betrug der MDAX-Kurs 26 929,05 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 15,92 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 135,20 Zählern.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit TRATON (+ 3,04 Prozent auf 29,86 EUR), Fraport (+ 3,00 Prozent auf 70,30 EUR), PUMA SE (+ 2,97 Prozent auf 20,77 EUR), Ströer SE (+ 2,86 Prozent auf 36,00 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 2,67 Prozent auf 38,48 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Carl Zeiss Meditec (-6,54 Prozent auf 40,04 EUR), Delivery Hero (-6,31 Prozent auf 21,22 EUR), CTS Eventim (-1,64 Prozent auf 77,90 EUR), HOCHTIEF (-1,02 Prozent auf 329,00 EUR) und DWS Group GmbH (-0,92 Prozent auf 53,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 2 331 402 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,072 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,41 zu Buche schlagen. RTL-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 17,04 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu CTS Eventimmehr Nachrichten

Analysen zu CTS Eventimmehr Analysen

04.12.25 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
03.12.25 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.25 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,61 0,85% Aroundtown SA
Carl Zeiss Meditec AG 40,26 0,45% Carl Zeiss Meditec AG
CTS Eventim 77,65 -0,32% CTS Eventim
Delivery Hero 21,60 1,03% Delivery Hero
DWS Group GmbH & Co. KGaA 53,25 -0,65% DWS Group GmbH & Co. KGaA
Fraport AG 69,45 -1,91% Fraport AG
FUCHS SE VZ 38,66 1,90% FUCHS SE VZ
HOCHTIEF AG 328,00 -0,49% HOCHTIEF AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 47,01 1,10% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 21,79 3,66% PUMA SE
RTL 32,70 1,08% RTL
Ströer SE & Co. KGaA 36,40 0,14% Ströer SE & Co. KGaA
thyssenkrupp AG 8,94 -1,54% thyssenkrupp AG
TRATON 30,50 1,80% TRATON
TUI AG 8,18 0,15% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 023,52 0,35%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex leicht abwärts tendiert. Die US-Börsen präsentieren sich zum Wochenschluss uneinheitlich. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen