Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker

Um 15:41 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,27 Prozent auf 29 814,13 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 348,598 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,032 Prozent tiefer bei 29 723,24 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29 732,65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 29 814,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 603,88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 0,218 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, stand der MDAX bei 29 204,45 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 11.09.2025, bei 30 146,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, betrug der MDAX-Kurs 26 929,05 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 15,92 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 135,20 Zählern.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit TRATON (+ 3,04 Prozent auf 29,86 EUR), Fraport (+ 3,00 Prozent auf 70,30 EUR), PUMA SE (+ 2,97 Prozent auf 20,77 EUR), Ströer SE (+ 2,86 Prozent auf 36,00 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 2,67 Prozent auf 38,48 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Carl Zeiss Meditec (-6,54 Prozent auf 40,04 EUR), Delivery Hero (-6,31 Prozent auf 21,22 EUR), CTS Eventim (-1,64 Prozent auf 77,90 EUR), HOCHTIEF (-1,02 Prozent auf 329,00 EUR) und DWS Group GmbH (-0,92 Prozent auf 53,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 2 331 402 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,072 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,41 zu Buche schlagen. RTL-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 17,04 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at