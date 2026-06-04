Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu

Um 15:41 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent höher bei 32 835,40 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 385,887 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,179 Prozent auf 32 794,95 Punkte an der Kurstafel, nach 32 736,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 972,46 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 710,09 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,55 Prozent. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.05.2026, bei 30 445,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, wies der MDAX einen Wert von 30 357,28 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, wies der MDAX einen Stand von 31 029,82 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 5,99 Prozent zu. 33 547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 7,10 Prozent auf 66,40 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,76 Prozent auf 52,80 EUR), IONOS (+ 4,26 Prozent auf 30,38 EUR), PUMA SE (+ 3,63 Prozent auf 27,40 EUR) und flatexDEGIRO (+ 3,25 Prozent auf 33,04 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Schaeffler (-7,40 Prozent auf 9,63 EUR), Evonik (-5,24 Prozent auf 15,91 EUR), AIXTRON SE (-5,14 Prozent auf 57,22 EUR), JENOPTIK (-3,56 Prozent auf 46,06 EUR) und DWS Group GmbH (-2,39 Prozent auf 59,15 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 3 234 040 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 42,421 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 8,10 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at