Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der MDAX gibt am vierten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent leichter bei 32 747,60 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 382,314 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,228 Prozent auf 32 780,94 Punkte an der Kurstafel, nach 32 855,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 32 780,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32 723,25 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,328 Prozent. Vor einem Monat, am 18.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 440,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29 519,42 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29 684,32 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5,71 Prozent zu. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 4,30 Prozent auf 62,58 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,09 Prozent auf 65,80 EUR), RENK (+ 1,84) Prozent auf 47,93 EUR), HENSOLDT (+ 1,14 Prozent auf 72,90 EUR) und Lufthansa (+ 0,90 Prozent auf 8,97 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Schaeffler (-3,98 Prozent auf 8,92 EUR), LANXESS (-3,91 Prozent auf 15,48 EUR), Sartorius vz (-3,33 Prozent auf 220,60 EUR), Bechtle (-3,18 Prozent auf 30,44 EUR) und Aurubis (-2,68 Prozent auf 199,50 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 308 205 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,550 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,07 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,94 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at