Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone

Am Donnerstag geht es im MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,33 Prozent auf 31 950,05 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 346,231 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,357 Prozent schwächer bei 31 942,10 Punkten in den Handel, nach 32 056,64 Punkten am Vortag.

Bei 31 993,77 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 31 919,19 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,873 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 02.06.2026, einen Stand von 32 947,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 916,26 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 02.07.2025, einen Stand von 30 294,88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,13 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit CTS Eventim (+ 3,38 Prozent auf 55,10 EUR), Salzgitter (+ 1,73 Prozent auf 48,16 EUR), HENSOLDT (+ 1,69 Prozent auf 72,10 EUR), Porsche Automobil (+ 1,58 Prozent auf 27,60 EUR) und RENK (+ 1,42 Prozent auf 45,07 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,53 Prozent auf 87,50 EUR), AIXTRON SE (-3,60 Prozent auf 49,74 EUR), Nordex (-3,26 Prozent auf 45,04 EUR), Siltronic (-2,12 Prozent auf 85,60 EUR) und JENOPTIK (-2,03 Prozent auf 44,48 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 127 925 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,583 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,73 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at