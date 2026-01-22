Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu

Am Donnerstagmorgen geht es für den MDAX erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 1,47 Prozent auf 31 400,42 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 363,416 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,755 Prozent auf 31 178,79 Punkte an der Kurstafel, nach 30 945,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31 174,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 400,42 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,825 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 22.12.2025, bei 30 437,29 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 22.10.2025, den Wert von 30 007,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26 055,92 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,36 Prozent zu. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Punkten erreicht.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit IONOS (+ 5,55 Prozent auf 28,55 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,50 Prozent auf 60,55 EUR), Porsche vz (+ 3,15 Prozent auf 42,85 EUR), Fraport (+ 3,14 Prozent auf 77,20 EUR) und thyssenkrupp (+ 3,05 Prozent auf 10,80 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil HENSOLDT (-3,16 Prozent auf 84,30 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,63 Prozent auf 96,75 EUR), RENK (-1,31 Prozent auf 57,95 EUR), Aurubis (-0,72 Prozent auf 151,40 EUR) und AIXTRON SE (-0,09 Prozent auf 21,15 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 569 031 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,426 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die Evonik-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

