TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|MDAX-Kursverlauf
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11.06.2026 17:59:02
Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Gewinnen
Am Donnerstag bewegte sich der MDAX via XETRA zum Handelsende 0,57 Prozent fester bei 31 472,30 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 371,405 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,045 Prozent auf 31 278,59 Punkte an der Kurstafel, nach 31 292,79 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 31 162,40 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 598,34 Punkten verzeichnete.
MDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1,91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 448,76 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.03.2026, den Wert von 29 414,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 631,70 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,59 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell HUGO BOSS (+ 9,05 Prozent auf 39,76 EUR), HOCHTIEF (+ 4,63 Prozent auf 483,60 EUR), PUMA SE (+ 3,39 Prozent auf 27,79 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,09 Prozent auf 34,04 EUR) und Salzgitter (+ 3,05 Prozent auf 55,80 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Nemetschek SE (-6,85 Prozent auf 57,10 EUR), KION GROUP (-4,47 Prozent auf 36,08 EUR), RENK (-3,67 Prozent auf 48,63 EUR), Bilfinger SE (-3,00 Prozent auf 77,70 EUR) und Sartorius vz (-2,50 Prozent auf 230,40 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 970 807 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43,637 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick
2026 weist die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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