Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Plus

Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 31 711,64 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 375,807 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,365 Prozent auf 31 734,43 Punkte an der Kurstafel, nach 31 618,89 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 31 866,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 670,87 Punkten lag.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,259 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 12.01.2026, wies der MDAX 32 320,50 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, lag der MDAX bei 29 573,63 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 12.02.2025, bei 27 187,80 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,36 Prozent nach oben. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 30 597,95 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell KION GROUP (+ 4,41 Prozent auf 66,35 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,25 Prozent auf 36,90 EUR), Fielmann (+ 3,16 Prozent auf 42,50 EUR), Jungheinrich (+ 2,79 Prozent auf 37,56 EUR) und DWS Group GmbH (+ 2,72 Prozent auf 60,45 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen AUTO1 (-3,13 Prozent auf 21,06 EUR), Aroundtown SA (-3,08 Prozent auf 2,96 EUR), TeamViewer (-2,89 Prozent auf 5,38 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,65 Prozent auf 26,40 EUR) und Bechtle (-1,84 Prozent auf 34,06 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 583 179 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 36,486 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,28 zu Buche schlagen. Die Ströer SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,74 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

