Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|MDAX-Kursverlauf
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20.08.2026 15:58:23
Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags im Minus
Am Donnerstag fällt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,45 Prozent auf 31 679,61 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 352,870 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,057 Prozent auf 31 840,66 Punkte an der Kurstafel, nach 31 822,47 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 916,04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 663,36 Zählern.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 2,54 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der MDAX mit 31 680,71 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 857,74 Punkten gehandelt. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Stand von 30 877,87 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 2,26 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 3,83 Prozent auf 243,70 EUR), Nemetschek SE (+ 3,60 Prozent auf 64,70 EUR), K+S (+ 2,90 Prozent auf 15,61 EUR), IONOS (+ 2,15 Prozent auf 33,24 EUR) und AUMOVIO (+ 1,83 Prozent auf 36,15 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Salzgitter (-6,91 Prozent auf 47,94 EUR), WACKER CHEMIE (-3,47 Prozent auf 89,00 EUR), LANXESS (-3,46 Prozent auf 13,95 EUR), thyssenkrupp (-3,28 Prozent auf 12,54 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,00 Prozent auf 93,80 EUR).
Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 885 492 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 39,820 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Nemetschek SE
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15:58
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
15:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX klettert am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:07
|EQS-DD: Nemetschek SE: Christine Schöneweis, buy (EQS Group)
|
12:07
|EQS-DD: Nemetschek SE: Christine Schöneweis, Kauf (EQS Group)
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18.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX schließt im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|36,15
|2,26%
|freenet AG
|24,16
|-0,58%
|IONOS
|33,40
|3,02%
|K+S AG
|15,64
|2,29%
|LANXESS AG
|13,90
|-3,34%
|Lufthansa AG
|7,63
|-2,85%
|Nemetschek SE
|65,05
|4,33%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,76
|-0,29%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,58
|1,18%
|Salzgitter
|47,32
|-7,67%
|Sartorius AG Vz.
|243,70
|4,06%
|thyssenkrupp AG
|12,38
|-4,84%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|94,00
|-2,79%
|WACKER CHEMIE AG
|89,25
|-2,72%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 665,19
|-0,49%
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