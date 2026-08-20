Nemetschek Aktie

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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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MDAX-Kursverlauf 20.08.2026 15:58:23

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags im Minus

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags im Minus

Der MDAX verzeichnet aktuell Verluste.

Am Donnerstag fällt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,45 Prozent auf 31 679,61 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 352,870 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,057 Prozent auf 31 840,66 Punkte an der Kurstafel, nach 31 822,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 916,04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 663,36 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 2,54 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der MDAX mit 31 680,71 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 857,74 Punkten gehandelt. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Stand von 30 877,87 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 2,26 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 3,83 Prozent auf 243,70 EUR), Nemetschek SE (+ 3,60 Prozent auf 64,70 EUR), K+S (+ 2,90 Prozent auf 15,61 EUR), IONOS (+ 2,15 Prozent auf 33,24 EUR) und AUMOVIO (+ 1,83 Prozent auf 36,15 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Salzgitter (-6,91 Prozent auf 47,94 EUR), WACKER CHEMIE (-3,47 Prozent auf 89,00 EUR), LANXESS (-3,46 Prozent auf 13,95 EUR), thyssenkrupp (-3,28 Prozent auf 12,54 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,00 Prozent auf 93,80 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 885 492 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 39,820 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 36,15 2,26% AUMOVIO
freenet AG 24,16 -0,58% freenet AG
IONOS 33,40 3,02% IONOS
K+S AG 15,64 2,29% K+S AG
LANXESS AG 13,90 -3,34% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,63 -2,85% Lufthansa AG
Nemetschek SE 65,05 4,33% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 27,76 -0,29% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,58 1,18% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 47,32 -7,67% Salzgitter
Sartorius AG Vz. 243,70 4,06% Sartorius AG Vz.
thyssenkrupp AG 12,38 -4,84% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 94,00 -2,79% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
WACKER CHEMIE AG 89,25 -2,72% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 665,19 -0,49%

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