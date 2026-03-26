Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags in Rot

Um 15:42 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 1,40 Prozent tiefer bei 28 416,55 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 335,932 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,740 Prozent auf 28 608,15 Punkte an der Kurstafel, nach 28 821,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 28 608,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 123,09 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 4,17 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 452,62 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 30 302,78 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, bei 28 864,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 8,27 Prozent zurück. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit LANXESS (+ 2,81 Prozent auf 16,83 EUR), Evonik (+ 2,15 Prozent auf 15,65 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1,38 Prozent auf 35,24 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,37 Prozent auf 81,45 EUR) und K+S (+ 1,06 Prozent auf 16,24 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen RENK (-7,46 Prozent auf 48,46 EUR), DEUTZ (-4,88 Prozent auf 8,58 EUR), AIXTRON SE (-4,40 Prozent auf 34,96 EUR), thyssenkrupp (-4,30 Prozent auf 7,92 EUR) und Aurubis (-4,17 Prozent auf 149,30 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 738 977 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 33,069 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,48 zu Buche schlagen. Mit 7,86 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at