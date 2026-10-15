AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Kursentwicklung im Fokus
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15.10.2026 17:58:52
Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich fester
Der MDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,33 Prozent stärker bei 30 149,25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 334,621 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,060 Prozent auf 30 031,98 Punkte an der Kurstafel, nach 30 050,15 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 186,64 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 746,83 Zählern.
So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,308 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 135,75 Punkte. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2026, den Stand von 32 100,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29 786,81 Punkten gehandelt.
Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,68 Prozent ein. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell flatexDEGIRO (+ 5,53 Prozent auf 25,58 EUR), AUTO1 (+ 4,63 Prozent auf 17,84 EUR), RENK (+ 4,04 Prozent auf 36,20 EUR), Ströer SE (+ 2,97 Prozent auf 38,14 EUR) und LEG Immobilien (+ 2,91 Prozent auf 46,68 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-12,71 Prozent auf 30,98 EUR), Siltronic (-8,36 Prozent auf 65,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,57 Prozent auf 56,80 EUR), JENOPTIK (-4,98 Prozent auf 36,98 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,63 Prozent auf 127,60 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 149 432 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 36,627 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien
Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Aroundtown SA-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|AIXTRON Overweight
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|AIXTRON Hold
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|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|32,40
|-3,66%
|Aroundtown SA
|1,40
|-0,07%
|AUTO1
|18,21
|2,42%
|Elmos Semiconductor
|126,80
|-2,01%
|flatexDEGIRO AG
|25,34
|-1,48%
|JENOPTIK AG
|36,30
|-2,63%
|LEG Immobilien
|46,64
|0,17%
|Lufthansa AG
|7,13
|-1,38%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,76
|0,73%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,79
|-0,05%
|RENK
|38,03
|4,68%
|Siltronic AG
|64,95
|-2,55%
|Ströer SE & Co. KGaA
|37,66
|-1,00%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|55,25
|-3,66%
|thyssenkrupp AG
|14,18
|1,50%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 656,65
|1,46%
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