AIXTRON Aktie

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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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Kursentwicklung im Fokus 15.10.2026 17:58:52

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich fester

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich fester

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der MDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,33 Prozent stärker bei 30 149,25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 334,621 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,060 Prozent auf 30 031,98 Punkte an der Kurstafel, nach 30 050,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 186,64 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 746,83 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,308 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 135,75 Punkte. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2026, den Stand von 32 100,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29 786,81 Punkten gehandelt.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,68 Prozent ein. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell flatexDEGIRO (+ 5,53 Prozent auf 25,58 EUR), AUTO1 (+ 4,63 Prozent auf 17,84 EUR), RENK (+ 4,04 Prozent auf 36,20 EUR), Ströer SE (+ 2,97 Prozent auf 38,14 EUR) und LEG Immobilien (+ 2,91 Prozent auf 46,68 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-12,71 Prozent auf 30,98 EUR), Siltronic (-8,36 Prozent auf 65,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,57 Prozent auf 56,80 EUR), JENOPTIK (-4,98 Prozent auf 36,98 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,63 Prozent auf 127,60 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 149 432 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 36,627 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Aroundtown SA-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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16.10.26 AIXTRON Buy Warburg Research
15.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 32,40 -3,66% AIXTRON SE
Aroundtown SA 1,40 -0,07% Aroundtown SA
AUTO1 18,21 2,42% AUTO1
Elmos Semiconductor 126,80 -2,01% Elmos Semiconductor
flatexDEGIRO AG 25,34 -1,48% flatexDEGIRO AG
JENOPTIK AG 36,30 -2,63% JENOPTIK AG
LEG Immobilien 46,64 0,17% LEG Immobilien
Lufthansa AG 7,13 -1,38% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 24,76 0,73% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,79 -0,05% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 38,03 4,68% RENK
Siltronic AG 64,95 -2,55% Siltronic AG
Ströer SE & Co. KGaA 37,66 -1,00% Ströer SE & Co. KGaA
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 55,25 -3,66% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 14,18 1,50% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 656,65 1,46%

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