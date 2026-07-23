Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Der MDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,18 Prozent auf 31 603,35 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 351,603 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,275 Prozent tiefer bei 31 893,92 Punkten in den Handel, nach 31 982,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 31 968,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 575,35 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 0,443 Prozent zurück. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 23.06.2026, den Stand von 32 129,10 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, bei 30 851,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 512,25 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,01 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell TRATON (+ 11,02 Prozent auf 40,50 EUR), K+S (+ 2,75 Prozent auf 14,59 EUR), HENSOLDT (+ 2,38 Prozent auf 79,12 EUR), Evonik (+ 2,04 Prozent auf 17,02 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 1,77 Prozent auf 40,14 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,17 Prozent auf 79,80 EUR), AUTO1 (-4,31 Prozent auf 23,10 EUR), Lufthansa (-4,11 Prozent auf 8,45 EUR), PUMA SE (-4,02 Prozent auf 27,49 EUR) und Salzgitter (-3,43 Prozent auf 52,15 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 830 871 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 41,205 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,82 erwartet. Mit 8,25 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at