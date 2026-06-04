Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX steigt

Am Donnerstag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,31 Prozent fester bei 32 838,43 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 385,887 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,179 Prozent fester bei 32 794,95 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 32 736,35 Punkten am Vortag.

Bei 32 972,46 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 32 710,09 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Minus von 1,55 Prozent. Vor einem Monat, am 04.05.2026, stand der MDAX noch bei 30 445,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, betrug der MDAX-Kurs 30 357,28 Punkte. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, bei 31 029,82 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,00 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell PUMA SE (+ 6,32 Prozent auf 28,11 EUR), Nemetschek SE (+ 5,81 Prozent auf 65,60 EUR), IONOS (+ 2,61 Prozent auf 29,90 EUR), TAG Immobilien (+ 2,58 Prozent auf 13,53 EUR) und Lufthansa (+ 2,36 Prozent auf 8,51 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Evonik (-5,84 Prozent auf 15,81 EUR), Schaeffler (-4,81 Prozent auf 9,90 EUR), AIXTRON SE (-4,38 Prozent auf 57,68 EUR), DWS Group GmbH (-3,88 Prozent auf 58,25 EUR) und JENOPTIK (-3,06 Prozent auf 46,30 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 218 302 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 42,421 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert mit 5,47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at