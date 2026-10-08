Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Kursverlauf
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08.10.2026 17:58:56
Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer
Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 1,97 Prozent tiefer bei 29 520,15 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 338,785 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,645 Prozent tiefer bei 29 918,23 Punkten, nach 30 112,41 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 29 918,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 29 496,10 Einheiten.
MDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 3,06 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32 544,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der MDAX mit 31 516,35 Punkten berechnet. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 30 848,82 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 4,71 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern verzeichnet.
MDAX-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit RTL (+ 2,11 Prozent auf 29,00 EUR), CTS Eventim (+ 1,70 Prozent auf 56,75 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,57 Prozent auf 25,84 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1,06 Prozent auf 43,96 EUR) und Evonik (+ 0,29 Prozent auf 20,98 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen AUMOVIO (-8,79 Prozent auf 34,25 EUR), Elmos Semiconductor (-5,28 Prozent auf 147,20 EUR), Sartorius vz (-5,04 Prozent auf 246,90 EUR), TAG Immobilien (-4,56 Prozent auf 10,25 EUR) und thyssenkrupp (-4,29 Prozent auf 12,84 EUR).
MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 5 308 568 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,857 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 9,02 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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15:58
|Gewinne in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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09:28
|Börse Frankfurt: MDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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08.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX schwächer (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX mittags leichter (finanzen.at)
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08.10.26
|MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Lufthansa von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|34,15
|0,15%
|CTS Eventim
|58,65
|2,53%
|Elmos Semiconductor
|146,00
|0,00%
|Evonik AG
|21,36
|1,62%
|flatexDEGIRO AG
|26,16
|0,85%
|freenet AG
|22,08
|-2,30%
|FUCHS SE VZ
|44,24
|0,23%
|Lufthansa AG
|7,21
|-1,12%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,06
|1,91%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,57
|1,12%
|RTL
|29,40
|1,03%
|Sartorius AG Vz.
|253,40
|2,26%
|TAG Immobilien AG
|10,25
|-0,49%
|thyssenkrupp AG
|13,73
|6,15%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|29 989,90
|1,64%
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