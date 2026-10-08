Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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Kursverlauf 08.10.2026 17:58:56

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Mit dem MDAX ging es am Donnerstagabend abwärts.

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 1,97 Prozent tiefer bei 29 520,15 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 338,785 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,645 Prozent tiefer bei 29 918,23 Punkten, nach 30 112,41 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29 918,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 29 496,10 Einheiten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 3,06 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32 544,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der MDAX mit 31 516,35 Punkten berechnet. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 30 848,82 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 4,71 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern verzeichnet.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit RTL (+ 2,11 Prozent auf 29,00 EUR), CTS Eventim (+ 1,70 Prozent auf 56,75 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,57 Prozent auf 25,84 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1,06 Prozent auf 43,96 EUR) und Evonik (+ 0,29 Prozent auf 20,98 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen AUMOVIO (-8,79 Prozent auf 34,25 EUR), Elmos Semiconductor (-5,28 Prozent auf 147,20 EUR), Sartorius vz (-5,04 Prozent auf 246,90 EUR), TAG Immobilien (-4,56 Prozent auf 10,25 EUR) und thyssenkrupp (-4,29 Prozent auf 12,84 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 5 308 568 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,857 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 9,02 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 34,15 0,15% AUMOVIO
CTS Eventim 58,65 2,53% CTS Eventim
Elmos Semiconductor 146,00 0,00% Elmos Semiconductor
Evonik AG 21,36 1,62% Evonik AG
flatexDEGIRO AG 26,16 0,85% flatexDEGIRO AG
freenet AG 22,08 -2,30% freenet AG
FUCHS SE VZ 44,24 0,23% FUCHS SE VZ
Lufthansa AG 7,21 -1,12% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 25,06 1,91% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,57 1,12% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RTL 29,40 1,03% RTL
Sartorius AG Vz. 253,40 2,26% Sartorius AG Vz.
TAG Immobilien AG 10,25 -0,49% TAG Immobilien AG
thyssenkrupp AG 13,73 6,15% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 29 989,90 1,64%

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