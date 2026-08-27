CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|MDAX-Marktbericht
|
27.08.2026 09:28:46
Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen
Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,35 Prozent auf 32 634,17 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 356,874 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,008 Prozent auf 32 518,68 Punkte an der Kurstafel, nach 32 521,35 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 32 518,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32 640,10 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 1,76 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wurde der MDAX mit 32 106,50 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, betrug der MDAX-Kurs 33 009,45 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, betrug der MDAX-Kurs 30 482,93 Punkte.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 5,34 Prozent zu Buche. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,07 Prozent auf 73,40 EUR), Bilfinger SE (+ 4,50 Prozent auf 83,65 EUR), AIXTRON SE (+ 3,75 Prozent auf 38,15 EUR), JENOPTIK (+ 2,60 Prozent auf 40,24 EUR) und IONOS (+ 2,45 Prozent auf 34,24 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Aroundtown SA (-2,59 Prozent auf 2,00 EUR), K+S (-1,85 Prozent auf 15,93 EUR), CTS Eventim (-0,93 Prozent auf 58,70 EUR), AUMOVIO (-0,85 Prozent auf 34,80 EUR) und Evonik (-0,70 Prozent auf 18,42 EUR).
MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 210 036 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,658 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,27 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu CTS Eventim
|
27.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.08.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für CTS Eventim auf 88 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
26.08.26
|XETRA-Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.08.26
|CTS Eventim-Aktie nach Kaufempfehlung: Widerstandslinie erweist sich als Hürde (dpa-AFX)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.08.26
|XETRA-Handel: Anleger lassen MDAX steigen (finanzen.at)
|
25.08.26
|WDH/AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim scheitern am Widerstand (dpa-AFX)