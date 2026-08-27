Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,35 Prozent auf 32 634,17 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 356,874 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,008 Prozent auf 32 518,68 Punkte an der Kurstafel, nach 32 521,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 32 518,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32 640,10 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 1,76 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wurde der MDAX mit 32 106,50 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, betrug der MDAX-Kurs 33 009,45 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, betrug der MDAX-Kurs 30 482,93 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 5,34 Prozent zu Buche. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,07 Prozent auf 73,40 EUR), Bilfinger SE (+ 4,50 Prozent auf 83,65 EUR), AIXTRON SE (+ 3,75 Prozent auf 38,15 EUR), JENOPTIK (+ 2,60 Prozent auf 40,24 EUR) und IONOS (+ 2,45 Prozent auf 34,24 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Aroundtown SA (-2,59 Prozent auf 2,00 EUR), K+S (-1,85 Prozent auf 15,93 EUR), CTS Eventim (-0,93 Prozent auf 58,70 EUR), AUMOVIO (-0,85 Prozent auf 34,80 EUR) und Evonik (-0,70 Prozent auf 18,42 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 210 036 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,658 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,27 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at