Donnerstagshandel in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX

Mit dem TecDAX geht es aufwärts.

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,48 Prozent fester bei 3 817,90 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 508,376 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,765 Prozent auf 3 791,13 Punkte an der Kurstafel, nach 3 762,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 819,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 789,85 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 0,963 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 14.04.2026, einen Wert von 3 548,27 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 655,33 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 783,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 870,57 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 12,18 Prozent auf 62,65 EUR), EVOTEC SE (+ 4,05 Prozent auf 4,72 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,48 Prozent auf 90,80 EUR), Infineon (+ 3,43 Prozent auf 66,57 EUR) und JENOPTIK (+ 2,78 Prozent auf 45,84 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen freenet (-6,39 Prozent auf 25,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,31 Prozent auf 24,50 EUR), TeamViewer (-1,14 Prozent auf 5,20 EUR), IONOS (-0,99 Prozent auf 27,88 EUR) und Sartorius vz (-0,38 Prozent auf 210,60 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 332 903 Aktien gehandelt. Mit 166,260 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at