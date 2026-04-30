Donnerstagshandel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX

Schlussendlich wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Letztendlich kletterte der TecDAX im XETRA-Handel um 1,92 Prozent auf 3 694,69 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 503,571 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,860 Prozent auf 3 593,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 624,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 591,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 696,23 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,424 Prozent. Der TecDAX wies am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, einen Wert von 3 384,37 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 613,41 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, den Wert von 3 634,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,40 Prozent auf 76,20 EUR), Siltronic (+ 6,27 Prozent auf 79,70 EUR), AIXTRON SE (+ 5,12 Prozent auf 46,98 EUR), EVOTEC SE (+ 4,70 Prozent auf 5,24 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 4,66 Prozent auf 26,48 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen ATOSS Software (-3,18 Prozent auf 79,20 EUR), Nagarro SE (-2,07 Prozent auf 43,50 EUR), IONOS (-1,73 Prozent auf 26,10 EUR), Nemetschek SE (-1,59 Prozent auf 61,80 EUR) und TeamViewer (-0,75 Prozent auf 4,75 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7 924 269 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 173,826 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at