Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,66 Prozent auf 18 342,20 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 90,118 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,614 Prozent auf 18 333,04 Punkte an der Kurstafel, nach 18 221,16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18 342,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 299,03 Punkten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der SDAX bereits um 1,51 Prozent nach. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 14.04.2026, den Stand von 17 682,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der SDAX auf 17 840,08 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 627,64 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,68 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 717,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 6,45 Prozent auf 59,45 EUR), CANCOM SE (+ 4,29 Prozent auf 25,55 EUR), GFT SE (+ 2,67 Prozent auf 20,35 EUR), grenke (+ 2,60 Prozent auf 12,62 EUR) und Dermapharm (+ 2,35 Prozent auf 48,00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Wüstenrot Württembergische (-4,16 Prozent auf 14,28 EUR), Wacker Neuson SE (-2,75 Prozent auf 18,42 EUR), Douglas (-2,46 Prozent auf 8,71 EUR), KWS SAAT SE (-1,95 Prozent auf 75,30 EUR) und Alzchem Group (-0,77 Prozent auf 167,30 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 59 958 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Ottobock-Aktie macht im SDAX mit 3,980 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,73 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,99 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at