Deutsche Euroshop Aktie
WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204
|SDAX-Performance im Blick
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03.09.2026 09:28:52
Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu
Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,23 Prozent fester bei 18 501,64 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 94,437 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,144 Prozent fester bei 18 485,50 Punkten, nach 18 458,97 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18 509,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 485,50 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 2,43 Prozent abwärts. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 03.08.2026, den Wert von 18 524,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der SDAX mit 18 769,86 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 466,86 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,60 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.
Heutige Tops und Flops im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,10 Prozent auf 30,20 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 1,62 Prozent auf 44,00 EUR), OHB SE (+ 1,57 Prozent auf 180,80 EUR), TeamViewer (+ 1,41 Prozent auf 6,84 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,27 Prozent auf 3,35 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Einhell Germany vz (-1,61 Prozent auf 73,30 EUR), Deutsche Euroshop (-1,20 Prozent auf 18,06 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,91 Prozent auf 32,58 EUR), Mutares (-0,79 Prozent auf 25,10 EUR) und Vincorion (-0,72 Prozent auf 18,72 EUR).
Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die TeamViewer-Aktie aufweisen. 32 863 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,141 Mrd. Euro den größten Anteil.
SDAX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,20 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|23,35
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|Carl Zeiss Meditec AG
|32,10
|-1,59%
|Deutsche Euroshop AG
|17,94
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|Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
|72,60
|-2,16%
|EVOTEC SE
|3,25
|-0,79%
|init innovation in traffic systems SE
|43,70
|1,04%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|76,30
|-1,42%
|Mutares
|25,15
|0,40%
|OHB SE
|185,40
|4,04%
|TeamViewer
|6,91
|2,14%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|29,66
|0,00%
|Vincorion
|19,25
|1,40%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 597,03
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