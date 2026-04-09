Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

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WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8

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Index im Blick 09.04.2026 12:26:56

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag leichter

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag leichter

Der SDAX gibt sich aktuell schwächer.

Um 12:09 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 1,33 Prozent auf 17 005,12 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 84,592 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,459 Prozent schwächer bei 17 155,80 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 234,96 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 988,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 17 174,27 Einheiten.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 1,62 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.03.2026, den Stand von 16 875,75 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, bei 18 118,57 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 09.04.2025, bei 13 843,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 2,02 Prozent ein. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,82 Prozent auf 38,74 EUR), Dermapharm (+ 2,27 Prozent auf 42,80 EUR), Befesa (+ 1,55 Prozent auf 32,80 EUR), Südzucker (+ 1,01 Prozent auf 11,96 EUR) und STO SE (+ 0,72 Prozent auf 111,80 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil MBB SE (-5,13 Prozent auf 177,60 EUR), adesso SE (-3,96 Prozent auf 55,80 EUR), Nagarro SE (-3,74 Prozent auf 45,76 EUR), EVOTEC SE (-3,51 Prozent auf 4,51 EUR) und JOST Werke (-3,38 Prozent auf 51,50 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 710 348 Aktien gehandelt. Mit 4,219 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,14 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 24,00 -0,41% 1&1 AG
adesso SE 56,30 1,26% adesso SE
Befesa 32,90 0,77% Befesa
Dermapharm Holding SE 43,65 2,22% Dermapharm Holding SE
EVOTEC SE 4,57 0,13% EVOTEC SE
grenke AG 12,92 -0,15% grenke AG
JOST Werke AG 51,50 0,00% JOST Werke AG
MBB SE 180,40 1,58% MBB SE
Mutares 26,15 1,36% Mutares
Nagarro SE 45,80 -0,65% Nagarro SE
STO SE & Co. KGaA 109,20 1,68% STO SE & Co. KGaA
Südzucker AG (Suedzucker AG) 12,00 0,00% Südzucker AG (Suedzucker AG)
TeamViewer 4,28 -0,47% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 37,62 -0,79% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 106,91 0,43%

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