Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag leichter

Um 12:09 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 1,33 Prozent auf 17 005,12 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 84,592 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,459 Prozent schwächer bei 17 155,80 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 234,96 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 988,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 17 174,27 Einheiten.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 1,62 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.03.2026, den Stand von 16 875,75 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, bei 18 118,57 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 09.04.2025, bei 13 843,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 2,02 Prozent ein. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,82 Prozent auf 38,74 EUR), Dermapharm (+ 2,27 Prozent auf 42,80 EUR), Befesa (+ 1,55 Prozent auf 32,80 EUR), Südzucker (+ 1,01 Prozent auf 11,96 EUR) und STO SE (+ 0,72 Prozent auf 111,80 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil MBB SE (-5,13 Prozent auf 177,60 EUR), adesso SE (-3,96 Prozent auf 55,80 EUR), Nagarro SE (-3,74 Prozent auf 45,76 EUR), EVOTEC SE (-3,51 Prozent auf 4,51 EUR) und JOST Werke (-3,38 Prozent auf 51,50 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 710 348 Aktien gehandelt. Mit 4,219 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,14 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at