LPKF Laser & Electronics Aktie

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Index im Fokus 24.09.2026 09:31:05

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsstart

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Um 09:12 Uhr sinkt der SDAX im XETRA-Handel um 0,56 Prozent auf 18 243,43 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 92,991 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,235 Prozent leichter bei 18 302,56 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 345,72 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 234,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 302,56 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 0,334 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, lag der SDAX bei 18 437,38 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 17 963,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 024,23 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,12 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Shelly (+ 3,57 Prozent auf 66,70 EUR), Douglas (+ 2,05 Prozent auf 7,46 EUR), Adtran Networks SE (+ 0,91 Prozent auf 22,20 EUR), Sixt SE St (+ 0,88 Prozent auf 69,10 EUR) und PATRIZIA SE (+ 0,87 Prozent auf 6,99 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,15 Prozent auf 30,48 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,48 Prozent auf 15,25 EUR), OHB SE (-2,61 Prozent auf 171,80 EUR), KWS SAAT SE (-2,24 Prozent auf 69,90 EUR) und PVA TePla (-2,17 Prozent auf 30,62 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX sticht die LPKF Laser Electronics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 68 941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,229 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,90 0,00% 1&1 AG
Adtran Networks SE 22,10 0,00% Adtran Networks SE
Douglas AG 7,32 0,27% Douglas AG
HAMBORNER REIT 4,19 -0,24% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 70,50 -0,28% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 14,60 -0,34% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 23,80 -0,21% Mutares
OHB SE 169,40 0,12% OHB SE
PATRIZIA SE 6,84 0,00% PATRIZIA SE
PVA TePla AG 31,02 0,19% PVA TePla AG
Shelly 67,00 0,15% Shelly
Sixt SE St. 69,10 0,07% Sixt SE St.
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,60 0,00% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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SDAX 18 065,71 -1,53%

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