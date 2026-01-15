Alzchem Group Aktie

Alzchem Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX im Fokus 15.01.2026 17:58:58

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in Grün

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in Grün

Der SDAX schloss den Handelstag mit Gewinnen ab.

Der SDAX stieg im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,37 Prozent auf 18 328,85 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 96,694 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,318 Prozent fester bei 18 138,05 Punkten, nach 18 080,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 18 110,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 334,10 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,08 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.12.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 867,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, wurde der SDAX mit 16 874,35 Punkten berechnet. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, bei 13 840,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,61 Prozent nach oben. Bei 18 334,10 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 10,70 Prozent auf 50,30 EUR), Drägerwerk (+ 9,25 Prozent auf 80,30 EUR), PVA TePla (+ 8,43 Prozent auf 28,80 EUR), JENOPTIK (+ 5,91 Prozent auf 22,22 EUR) und Vossloh (+ 5,19 Prozent auf 85,10 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil ATOSS Software (-5,41 Prozent auf 105,00 EUR), Ottobock (-3,06 Prozent auf 66,45 EUR), Alzchem Group (-1,59 Prozent auf 161,00 EUR), Dermapharm (-1,44 Prozent auf 37,65 EUR) und Hypoport SE (-1,41 Prozent auf 125,60 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 998 285 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 9,085 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verve Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,75 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Alzchem Group AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Alzchem Group AG

mehr Analysen
18.12.25 Alzchem Group Buy Warburg Research
11.12.25 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 Alzchem Group Add Baader Bank
30.10.25 Alzchem Group Buy Warburg Research
26.09.25 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alzchem Group AG 161,00 1,13% Alzchem Group AG
ATOSS Software AG 104,20 -1,51% ATOSS Software AG
Dermapharm Holding SE 37,15 -1,07% Dermapharm Holding SE
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 88,30 10,93% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
HAMBORNER REIT 4,61 0,00% HAMBORNER REIT
Hypoport SE 125,60 0,00% Hypoport SE
JENOPTIK AG 22,26 1,37% JENOPTIK AG
Ottobock 67,00 0,60% Ottobock
PVA TePla AG 28,86 2,05% PVA TePla AG
Schaeffler AG 10,56 8,92% Schaeffler AG
SCHOTT Pharma 15,04 0,53% SCHOTT Pharma
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 48,08 -3,42% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Verve Group 1,97 -3,77% Verve Group
Vossloh AG 84,20 -0,94% Vossloh AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 329,35 -0,04%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen