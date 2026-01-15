Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in Grün

Der SDAX schloss den Handelstag mit Gewinnen ab.

Der SDAX stieg im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,37 Prozent auf 18 328,85 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 96,694 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,318 Prozent fester bei 18 138,05 Punkten, nach 18 080,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 18 110,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 334,10 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,08 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.12.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 867,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, wurde der SDAX mit 16 874,35 Punkten berechnet. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, bei 13 840,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,61 Prozent nach oben. Bei 18 334,10 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 10,70 Prozent auf 50,30 EUR), Drägerwerk (+ 9,25 Prozent auf 80,30 EUR), PVA TePla (+ 8,43 Prozent auf 28,80 EUR), JENOPTIK (+ 5,91 Prozent auf 22,22 EUR) und Vossloh (+ 5,19 Prozent auf 85,10 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil ATOSS Software (-5,41 Prozent auf 105,00 EUR), Ottobock (-3,06 Prozent auf 66,45 EUR), Alzchem Group (-1,59 Prozent auf 161,00 EUR), Dermapharm (-1,44 Prozent auf 37,65 EUR) und Hypoport SE (-1,41 Prozent auf 125,60 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 998 285 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 9,085 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verve Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,75 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

