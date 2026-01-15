Alzchem Group Aktie
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
|SDAX im Fokus
|
15.01.2026 17:58:58
Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in Grün
Der SDAX stieg im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,37 Prozent auf 18 328,85 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 96,694 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,318 Prozent fester bei 18 138,05 Punkten, nach 18 080,58 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 18 110,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 334,10 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,08 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.12.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 867,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, wurde der SDAX mit 16 874,35 Punkten berechnet. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, bei 13 840,98 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,61 Prozent nach oben. Bei 18 334,10 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
SDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 10,70 Prozent auf 50,30 EUR), Drägerwerk (+ 9,25 Prozent auf 80,30 EUR), PVA TePla (+ 8,43 Prozent auf 28,80 EUR), JENOPTIK (+ 5,91 Prozent auf 22,22 EUR) und Vossloh (+ 5,19 Prozent auf 85,10 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil ATOSS Software (-5,41 Prozent auf 105,00 EUR), Ottobock (-3,06 Prozent auf 66,45 EUR), Alzchem Group (-1,59 Prozent auf 161,00 EUR), Dermapharm (-1,44 Prozent auf 37,65 EUR) und Hypoport SE (-1,41 Prozent auf 125,60 EUR).
Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen
Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 998 285 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 9,085 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verve Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,75 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Alzchem Group AG
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
15.01.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|SDAX aktuell: SDAX am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel: SDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
Analysen zu Alzchem Group AG
|18.12.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|11.12.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|30.10.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|11.12.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|30.10.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|11.12.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|30.10.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|161,00
|1,13%
|ATOSS Software AG
|104,20
|-1,51%
|Dermapharm Holding SE
|37,15
|-1,07%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|88,30
|10,93%
|HAMBORNER REIT
|4,61
|0,00%
|Hypoport SE
|125,60
|0,00%
|JENOPTIK AG
|22,26
|1,37%
|Ottobock
|67,00
|0,60%
|PVA TePla AG
|28,86
|2,05%
|Schaeffler AG
|10,56
|8,92%
|SCHOTT Pharma
|15,04
|0,53%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|48,08
|-3,42%
|Verve Group
|1,97
|-3,77%
|Vossloh AG
|84,20
|-0,94%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 329,35
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.