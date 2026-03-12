1&1 Aktie

Index-Performance 12.03.2026 09:29:45

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Start im Minus

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Start im Minus

Der SDAX kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Am Donnerstag gibt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,16 Prozent auf 17 059,61 Punkte nach. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 85,258 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,308 Prozent tiefer bei 17 033,56 Punkten in den Handel, nach 17 086,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 033,56 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 075,34 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 0,728 Prozent. Vor einem Monat, am 12.02.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 683,41 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 12.12.2025, bei 16 863,34 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, bei 15 301,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 1,71 Prozent nach. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 16 671,12 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit SAF-HOLLAND SE (+ 3,79 Prozent auf 18,64 EUR), Siltronic (+ 2,79 Prozent auf 53,45 EUR), Alzchem Group (+ 2,54 Prozent auf 161,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,28 Prozent auf 33,26 EUR) und STO SE (+ 1,57 Prozent auf 116,60 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Gerresheimer (-2,84 Prozent auf 18,12 EUR), pbb (-2,30 Prozent auf 2,80 EUR), adesso SE (-1,89 Prozent auf 62,40 EUR), SMA Solar (-1,79 Prozent auf 32,88 EUR) und GFT SE (-1,77 Prozent auf 17,76 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 198 283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,346 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie weist mit 3,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

