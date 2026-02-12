Porsche Automobil Aktie

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

Index im Fokus 12.02.2026 15:59:29

Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX performt derzeit positiv.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 1,04 Prozent höher bei 25 184,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 925,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 237,50 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.01.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25 431,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.11.2025, den Wert von 24 433,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, wurde der LUS-DAX mit 22 321,00 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,52 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens (+ 5,35 Prozent auf 269,95 EUR), Deutsche Telekom (+ 5,27 Prozent auf 31,97 EUR), Continental (+ 3,77 Prozent auf 73,68 EUR), Airbus SE (+ 2,99 Prozent auf 192,80 EUR) und Commerzbank (+ 2,58 Prozent auf 35,44 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Heidelberg Materials (-6,04 Prozent auf 200,50 EUR), RWE (-4,06 Prozent auf 52,04 EUR), Scout24 (-2,50 Prozent auf 70,15 EUR), Symrise (-1,19 Prozent auf 74,84 EUR) und EON SE (-1,02 Prozent auf 18,02 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 241 787 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 202,988 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,18 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

