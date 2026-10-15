Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Mittag

Am Donnerstag geht es im SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 1,60 Prozent auf 17 885,76 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,431 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,308 Prozent auf 18 120,49 Punkte an der Kurstafel, nach 18 176,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18 127,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 885,76 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 1,42 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 18 127,33 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 18 262,13 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 16 874,35 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,05 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Douglas (+ 1,59 Prozent auf 7,65 EUR), Hypoport SE (+ 1,36 Prozent auf 70,85 EUR), Fielmann (+ 1,35 Prozent auf 37,50 EUR), Grand City Properties (+ 1,35 Prozent auf 6,78 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 1,29 Prozent auf 18,82 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Drägerwerk (-14,24 Prozent auf 100,00 EUR), Basler (-8,72 Prozent auf 20,40 EUR), LPKF Laser Electronics (-7,69 Prozent auf 12,00 EUR), secunet Security Networks (-7,47 Prozent auf 229,00 EUR) und PVA TePla (-6,78 Prozent auf 29,42 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 662 905 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,023 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,56 zu Buche schlagen. Mit 8,63 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at