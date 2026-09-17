TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Kursentwicklung im Fokus
|
17.09.2026 17:58:48
Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen
Der TecDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,42 Prozent höher bei 4 001,35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 562,725 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,278 Prozent auf 3 995,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3 984,52 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 980,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 013,72 Punkten lag.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,466 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 17.08.2026, mit 4 093,24 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der TecDAX bei 3 948,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, stand der TecDAX noch bei 3 574,07 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10,40 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell QIAGEN (+ 3,79 Prozent auf 38,61 EUR), Nordex (+ 3,39 Prozent auf 40,30 EUR), Nemetschek SE (+ 2,94 Prozent auf 61,35 EUR), EVOTEC SE (+ 2,64 Prozent auf 2,88 EUR) und Sartorius vz (+ 2,43 Prozent auf 248,30 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Carl Zeiss Meditec (-4,22 Prozent auf 29,02 EUR), Bechtle (-3,69 Prozent auf 33,44 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,01 Prozent auf 30,28 EUR), Deutsche Telekom (-1,87 Prozent auf 28,30 EUR) und PVA TePla (-1,29 Prozent auf 29,08 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 019 959 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 215,928 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nordex AG
|
17:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
16.09.26
|EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.09.26
|EQS-News: Nordex Group receives 91 MW order from TEUT Energieprojekte in Brandenburg, Germany (EQS Group)
|
16.09.26
|EQS-News: Nordex Group erhält 91-MW-Auftrag von TEUT Energieprojekte in Brandenburg (EQS Group)
|
15.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15.09.26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|33,94
|-2,13%
|Carl Zeiss Meditec AG
|29,10
|-3,71%
|Deutsche Telekom AG
|28,37
|-1,29%
|EVOTEC SE
|2,85
|1,28%
|freenet AG
|25,16
|1,62%
|Nemetschek SE
|61,50
|3,10%
|Nordex AG
|40,14
|4,10%
|PVA TePla AG
|28,88
|-1,30%
|QIAGEN N.V.
|38,70
|3,89%
|SAP SE
|187,36
|0,73%
|Sartorius AG Vz.
|246,10
|1,99%
|TeamViewer
|6,48
|-0,46%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,10
|-2,71%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 001,35
|0,42%