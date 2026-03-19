Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|TecDAX-Kursentwicklung
|
19.03.2026 09:29:13
Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück
Der TecDAX verliert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 1,34 Prozent auf 3 512,00 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 544,178 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,770 Prozent tiefer bei 3 532,24 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 559,66 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 502,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 533,34 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,90 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 19.02.2026, stand der TecDAX bei 3 698,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 566,78 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 19.03.2025, einen Wert von 3 828,30 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 3,10 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 502,54 Zählern.
TecDAX-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit IONOS (+ 7,51 Prozent auf 22,90 EUR), Nemetschek SE (+ 2,13 Prozent auf 69,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,15) Prozent auf 61,60 EUR), 1&1 (+ 0,66 Prozent auf 22,80 EUR) und United Internet (+ 0,54 Prozent auf 26,00 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Kontron (-7,12 Prozent auf 19,95 EUR), Nagarro SE (-3,59 Prozent auf 47,84 EUR), Sartorius vz (-3,31 Prozent auf 213,00 EUR), Infineon (-2,96 Prozent auf 38,79 EUR) und CANCOM SE (-2,67 Prozent auf 21,85 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 344 498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 188,490 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links: