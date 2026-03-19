Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück

Der TecDAX verliert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 1,34 Prozent auf 3 512,00 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 544,178 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,770 Prozent tiefer bei 3 532,24 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 559,66 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 502,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 533,34 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,90 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 19.02.2026, stand der TecDAX bei 3 698,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 566,78 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 19.03.2025, einen Wert von 3 828,30 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 3,10 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 502,54 Zählern.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit IONOS (+ 7,51 Prozent auf 22,90 EUR), Nemetschek SE (+ 2,13 Prozent auf 69,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,15) Prozent auf 61,60 EUR), 1&1 (+ 0,66 Prozent auf 22,80 EUR) und United Internet (+ 0,54 Prozent auf 26,00 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Kontron (-7,12 Prozent auf 19,95 EUR), Nagarro SE (-3,59 Prozent auf 47,84 EUR), Sartorius vz (-3,31 Prozent auf 213,00 EUR), Infineon (-2,96 Prozent auf 38,79 EUR) und CANCOM SE (-2,67 Prozent auf 21,85 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 344 498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 188,490 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at