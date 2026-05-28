Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt am Donnerstagmittag im Plus

Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,58 Prozent fester bei 4 091,14 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 555,587 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,080 Prozent auf 4 070,88 Punkte an der Kurstafel, nach 4 067,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 101,48 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 068,10 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,782 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 596,65 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 3 787,92 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 28.05.2025, einen Stand von 3 849,20 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,88 Prozent. Bei 4 102,50 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 4,38 Prozent auf 88,72 EUR), Drägerwerk (+ 3,57 Prozent auf 92,80 EUR), AIXTRON SE (+ 3,29 Prozent auf 59,08 EUR), Siltronic (+ 2,58 Prozent auf 95,60 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,49 Prozent auf 92,70 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Nemetschek SE (-2,64 Prozent auf 60,75 EUR), Ottobock (-2,22 Prozent auf 52,90 EUR), Nagarro SE (-1,58 Prozent auf 39,82 EUR), Elmos Semiconductor (-1,52 Prozent auf 181,20 EUR) und Sartorius vz (-1,28 Prozent auf 232,20 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 179 910 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 176,838 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at