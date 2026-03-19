ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|TecDAX-Marktbericht
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19.03.2026 12:26:57
Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Verlustzone
Um 12:09 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 2,25 Prozent schwächer bei 3 479,63 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 544,178 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,770 Prozent schwächer bei 3 532,24 Punkten, nach 3 559,66 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 533,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 472,51 Punkten.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 2,81 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 19.02.2026, den Wert von 3 698,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 566,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, wies der TecDAX 3 828,30 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,99 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 472,51 Punkten.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit IONOS (+ 13,15 Prozent auf 24,10 EUR), 1&1 (+ 6,62 Prozent auf 24,15 EUR), United Internet (+ 6,34 Prozent auf 27,50 EUR), Nemetschek SE (+ 2,87 Prozent auf 69,90 EUR) und ATOSS Software (+ 0,62 Prozent auf 81,40 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Kontron (-14,01 Prozent auf 18,47 EUR), Infineon (-6,96 Prozent auf 37,19 EUR), Siltronic (-4,98 Prozent auf 55,35 EUR), SMA Solar (-4,98 Prozent auf 34,36 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,23 Prozent auf 131,40 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Kontron-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 388 351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 188,490 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist mit 4,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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