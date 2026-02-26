freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|TecDAX-Kursverlauf
|
26.02.2026 12:26:36
Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag fester
Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 3 761,54 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 552,161 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,032 Prozent auf 3 747,79 Punkte an der Kurstafel, nach 3 749,00 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 716,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 761,54 Punkten lag.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,63 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, stand der TecDAX noch bei 3 730,00 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.11.2025, den Stand von 3 528,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 849,21 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,79 Prozent zu. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 558,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
TecDAX-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 6,70 Prozent auf 149,80 EUR), Siltronic (+ 5,18 Prozent auf 57,85 EUR), AIXTRON SE (+ 4,08 Prozent auf 25,24 EUR), ATOSS Software (+ 3,47 Prozent auf 86,50 EUR) und Eckert Ziegler (+ 2,65 Prozent auf 15,10 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen freenet (-11,26 Prozent auf 27,12 EUR), HENSOLDT (-7,68 Prozent auf 73,95 EUR), Nagarro SE (-3,68 Prozent auf 49,70 EUR), United Internet (-2,13 Prozent auf 24,82 EUR) und EVOTEC SE (-1,27 Prozent auf 5,77 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 525 665 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 188,824 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu freenet AG
|
17:58
|Handel in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
17:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag fester (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)