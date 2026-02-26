freenet Aktie

TecDAX-Kursverlauf 26.02.2026 12:26:36

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag fester

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 3 761,54 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 552,161 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,032 Prozent auf 3 747,79 Punkte an der Kurstafel, nach 3 749,00 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 716,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 761,54 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,63 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, stand der TecDAX noch bei 3 730,00 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.11.2025, den Stand von 3 528,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 849,21 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,79 Prozent zu. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 558,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 6,70 Prozent auf 149,80 EUR), Siltronic (+ 5,18 Prozent auf 57,85 EUR), AIXTRON SE (+ 4,08 Prozent auf 25,24 EUR), ATOSS Software (+ 3,47 Prozent auf 86,50 EUR) und Eckert Ziegler (+ 2,65 Prozent auf 15,10 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen freenet (-11,26 Prozent auf 27,12 EUR), HENSOLDT (-7,68 Prozent auf 73,95 EUR), Nagarro SE (-3,68 Prozent auf 49,70 EUR), United Internet (-2,13 Prozent auf 24,82 EUR) und EVOTEC SE (-1,27 Prozent auf 5,77 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 525 665 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 188,824 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

