EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|TecDAX im Blick
|
15.01.2026 17:58:58
Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich stärker
Der TecDAX schloss am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 3 772,56 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 590,224 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,031 Prozent stärker bei 3 770,25 Punkten, nach 3 769,08 Punkten am Vortag.
Bei 3 776,94 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 742,89 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 1,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 550,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, stand der TecDAX bei 3 658,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 544,07 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 612,08 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 10,70 Prozent auf 50,30 EUR), Drägerwerk (+ 9,25 Prozent auf 80,30 EUR), JENOPTIK (+ 5,91 Prozent auf 22,22 EUR), AIXTRON SE (+ 5,70 Prozent auf 20,02 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 4,58 Prozent auf 109,60 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil ATOSS Software (-5,41 Prozent auf 105,00 EUR), Ottobock (-3,06 Prozent auf 66,45 EUR), TeamViewer (-2,99 Prozent auf 5,84 EUR), Nemetschek SE (-2,83 Prozent auf 84,05 EUR) und EVOTEC SE (-1,25 Prozent auf 6,33 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 566 853 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 243,032 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
16.01.26
|EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.01.26
|EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.01.26
|EQS-PVR: Evotec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
15.01.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
15.01.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|TecDAX aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
15.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu EVOTEC SE
|07.01.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|EVOTEC Buy
|Warburg Research
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|19,89
|0,03%
|ATOSS Software AG
|104,20
|-1,51%
|Deutsche Telekom AG
|27,14
|-2,58%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|88,30
|10,93%
|Elmos Semiconductor
|109,00
|0,00%
|EVOTEC SE
|6,35
|0,32%
|freenet AG
|28,42
|-2,13%
|JENOPTIK AG
|22,26
|1,37%
|Nemetschek SE
|82,35
|-1,61%
|Ottobock
|67,00
|0,60%
|SAP SE
|201,45
|-0,98%
|Siemens Healthineers AG
|46,37
|-0,49%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|48,08
|-3,42%
|TeamViewer
|5,76
|-2,21%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 751,10
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.