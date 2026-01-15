EVOTEC Aktie

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

TecDAX im Blick 15.01.2026 17:58:58

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich stärker

Heute hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der TecDAX schloss am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 3 772,56 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 590,224 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,031 Prozent stärker bei 3 770,25 Punkten, nach 3 769,08 Punkten am Vortag.

Bei 3 776,94 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 742,89 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 1,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 550,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, stand der TecDAX bei 3 658,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 544,07 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 612,08 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 10,70 Prozent auf 50,30 EUR), Drägerwerk (+ 9,25 Prozent auf 80,30 EUR), JENOPTIK (+ 5,91 Prozent auf 22,22 EUR), AIXTRON SE (+ 5,70 Prozent auf 20,02 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 4,58 Prozent auf 109,60 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil ATOSS Software (-5,41 Prozent auf 105,00 EUR), Ottobock (-3,06 Prozent auf 66,45 EUR), TeamViewer (-2,99 Prozent auf 5,84 EUR), Nemetschek SE (-2,83 Prozent auf 84,05 EUR) und EVOTEC SE (-1,25 Prozent auf 6,33 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 566 853 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 243,032 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

07.01.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
12.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
