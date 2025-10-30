Nordex Aktie
30.10.2025 12:27:14
Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX schwächelt mittags
Am Donnerstag tendiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,27 Prozent tiefer bei 3 662,43 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 601,051 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,038 Prozent auf 3 670,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 672,18 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 686,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 660,71 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, notierte der TecDAX bei 3 648,46 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 30.07.2025, bei 3 907,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, notierte der TecDAX bei 3 349,04 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 6,57 Prozent nach oben. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 6,19 Prozent auf 13,56 EUR), Kontron (+ 4,32 Prozent auf 23,16 EUR), Bechtle (+ 2,41 Prozent auf 36,50 EUR), Drägerwerk (+ 1,68 Prozent auf 72,60 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,26 Prozent auf 27,22 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen HENSOLDT (-2,56 Prozent auf 91,30 EUR), PNE (-2,31 Prozent auf 11,00 EUR), Deutsche Telekom (-2,13 Prozent auf 27,54 EUR), Siltronic (-1,91 Prozent auf 56,60 EUR) und Nordex (-1,73 Prozent auf 26,12 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 672 153 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 255,386 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Aktien
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 6,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
