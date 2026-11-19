TecDAX
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19.11.2026 17:58:43
Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste
Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,51 Prozent schwächer bei 3 932,68 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 567,268 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,385 Prozent auf 3 968,05 Punkte an der Kurstafel, nach 3 952,85 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 929,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 003,38 Punkten.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 3,64 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der TecDAX mit 4 010,90 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 059,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 420,99 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 8,51 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell OHB SE (+ 4,58 Prozent auf 178,00 EUR), PVA TePla (+ 3,10 Prozent auf 27,24 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,06 Prozent auf 109,20 EUR), AIXTRON SE (+ 1,98 Prozent auf 32,51 EUR) und Sartorius vz (+ 1,36 Prozent auf 299,00 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,83 Prozent auf 21,60 EUR), SAP SE (-3,56 Prozent auf 187,02 EUR), Nemetschek SE (-2,53 Prozent auf 55,95 EUR), Drägerwerk (-2,52 Prozent auf 116,00 EUR) und freenet (-1,72 Prozent auf 23,94 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 541 108 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 227,492 Mrd. Euro heraus.
TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|AIXTRON SE
|29,57
|-6,78%
|Deutsche Telekom AG
|26,28
|1,04%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|116,60
|0,69%
|Elmos Semiconductor
|105,40
|-3,13%
|freenet AG
|24,54
|3,11%
|Nemetschek SE
|54,60
|-1,18%
|OHB SE
|173,40
|-3,13%
|PVA TePla AG
|25,28
|-5,88%
|SAP SE
|183,12
|-1,18%
|Sartorius AG Vz.
|293,30
|-1,41%
|TeamViewer
|4,39
|-0,99%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|20,94
|-1,69%
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|-2,13%
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