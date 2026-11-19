Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,51 Prozent schwächer bei 3 932,68 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 567,268 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,385 Prozent auf 3 968,05 Punkte an der Kurstafel, nach 3 952,85 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 929,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 003,38 Punkten.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 3,64 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der TecDAX mit 4 010,90 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 059,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 420,99 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 8,51 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell OHB SE (+ 4,58 Prozent auf 178,00 EUR), PVA TePla (+ 3,10 Prozent auf 27,24 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,06 Prozent auf 109,20 EUR), AIXTRON SE (+ 1,98 Prozent auf 32,51 EUR) und Sartorius vz (+ 1,36 Prozent auf 299,00 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,83 Prozent auf 21,60 EUR), SAP SE (-3,56 Prozent auf 187,02 EUR), Nemetschek SE (-2,53 Prozent auf 55,95 EUR), Drägerwerk (-2,52 Prozent auf 116,00 EUR) und freenet (-1,72 Prozent auf 23,94 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 541 108 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 227,492 Mrd. Euro heraus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at