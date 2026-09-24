SUSS MicroTec Aktie

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WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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Marktbericht 24.09.2026 09:31:05

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Verluste

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Verluste

So bewegt sich der TecDAX am Morgen.

Am Donnerstag tendiert der TecDAX um 09:14 Uhr via XETRA 0,52 Prozent schwächer bei 3 990,89 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 561,416 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,492 Prozent leichter bei 3 992,07 Punkten in den Handel, nach 4 011,82 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 979,09 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 995,61 Zähler.

TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 0,371 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 4 049,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 883,02 Punkte. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wurde der TecDAX mit 3 653,44 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,12 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 27,10 EUR), ATOSS Software (+ 0,77 Prozent auf 91,60 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,66 Prozent auf 151,40 EUR), QIAGEN (+ 0,62 Prozent auf 38,75 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,14 Prozent auf 71,80 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,15 Prozent auf 30,48 EUR), HENSOLDT (-2,93 Prozent auf 76,98 EUR), OHB SE (-2,61 Prozent auf 171,80 EUR), PVA TePla (-2,17 Prozent auf 30,62 EUR) und SMA Solar (-1,63 Prozent auf 57,50 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 228 595 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 210,434 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Deutsche Telekom AG 26,89 -0,04% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 146,00 0,00% Elmos Semiconductor
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HENSOLDT 76,26 0,16% HENSOLDT
OHB SE 169,40 0,12% OHB SE
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QIAGEN N.V. 39,01 -0,05% QIAGEN N.V.
SAP SE 184,10 0,29% SAP SE
SMA Solar AG 56,55 -0,18% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 69,35 0,14% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,28 0,00% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,60 0,00% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 3 957,63 -1,35%

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