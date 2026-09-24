SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Marktbericht
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24.09.2026 09:31:05
Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Verluste
Am Donnerstag tendiert der TecDAX um 09:14 Uhr via XETRA 0,52 Prozent schwächer bei 3 990,89 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 561,416 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,492 Prozent leichter bei 3 992,07 Punkten in den Handel, nach 4 011,82 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 3 979,09 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 995,61 Zähler.
TecDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 0,371 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 4 049,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 883,02 Punkte. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wurde der TecDAX mit 3 653,44 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,12 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 27,10 EUR), ATOSS Software (+ 0,77 Prozent auf 91,60 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,66 Prozent auf 151,40 EUR), QIAGEN (+ 0,62 Prozent auf 38,75 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,14 Prozent auf 71,80 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,15 Prozent auf 30,48 EUR), HENSOLDT (-2,93 Prozent auf 76,98 EUR), OHB SE (-2,61 Prozent auf 171,80 EUR), PVA TePla (-2,17 Prozent auf 30,62 EUR) und SMA Solar (-1,63 Prozent auf 57,50 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 228 595 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 210,434 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu OHB SE
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|89,60
|-0,44%
|Deutsche Telekom AG
|26,89
|-0,04%
|Elmos Semiconductor
|146,00
|0,00%
|freenet AG
|23,82
|0,68%
|HENSOLDT
|76,26
|0,16%
|OHB SE
|169,40
|0,12%
|PVA TePla AG
|31,02
|0,19%
|QIAGEN N.V.
|39,01
|-0,05%
|SAP SE
|184,10
|0,29%
|SMA Solar AG
|56,55
|-0,18%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|69,35
|0,14%
|TeamViewer
|6,28
|0,00%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,60
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 957,63
|-1,35%