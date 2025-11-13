Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,69 Prozent schwächer bei 3 551,18 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 561,390 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,291 Prozent auf 3 586,36 Punkte an der Kurstafel, nach 3 575,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 546,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 603,72 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 1,51 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 684,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 759,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 332,79 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3,33 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern registriert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Eckert Ziegler (+ 8,36 Prozent auf 16,85 EUR), PNE (+ 6,55 Prozent auf 10,74 EUR), CANCOM SE (+ 3,96 Prozent auf 24,95 EUR), IONOS (+ 3,29 Prozent auf 26,70 EUR) und Drägerwerk (+ 2,63 Prozent auf 70,20 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen AIXTRON SE (-8,58 Prozent auf 17,74 EUR), SMA Solar (-6,23 Prozent auf 28,62 EUR), Nordex (-4,64 Prozent auf 26,74 EUR), JENOPTIK (-4,28 Prozent auf 20,14 EUR) und Siemens Healthineers (-3,35 Prozent auf 43,32 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 10 517 856 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 247,131 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,44 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

