Drägerwerk vz. Aktie

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WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

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TecDAX aktuell 04.06.2026 09:28:58

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstagmorgen.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,29 Prozent schwächer bei 4 173,42 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 583,191 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,251 Prozent höher bei 4 196,25 Punkten, nach 4 185,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 196,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 169,00 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,376 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 04.05.2026, bei 3 707,85 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, bei 3 718,13 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, bei 3 925,96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 15,15 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Nagarro SE (+ 2,64 Prozent auf 42,00 EUR), TeamViewer (+ 2,21 Prozent auf 6,02 EUR), SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 158,84 EUR), Nemetschek SE (+ 1,85 Prozent auf 63,15 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,37 Prozent auf 26,60 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Infineon (-3,03 Prozent auf 85,33 EUR), Drägerwerk (-2,60 Prozent auf 86,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,79 Prozent auf 96,20 EUR), JENOPTIK (-1,68 Prozent auf 46,96 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,61 Prozent auf 183,60 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 466 657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 190,148 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,10 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

CANCOM SE 27,50 1,66% CANCOM SE
Carl Zeiss Meditec AG 26,44 1,23% Carl Zeiss Meditec AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 88,90 1,25% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Elmos Semiconductor 181,20 -2,69% Elmos Semiconductor
freenet AG 24,84 -0,32% freenet AG
Infineon AG 83,83 -4,33% Infineon AG
JENOPTIK AG 46,42 -2,56% JENOPTIK AG
Nagarro SE 41,46 2,32% Nagarro SE
Nemetschek SE 65,65 5,63% Nemetschek SE
SAP SE 162,70 4,00% SAP SE
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 94,45 -4,31% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,11 4,53% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 181,15 -0,11%

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