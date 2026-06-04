Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|TecDAX aktuell
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04.06.2026 09:28:58
Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,29 Prozent schwächer bei 4 173,42 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 583,191 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,251 Prozent höher bei 4 196,25 Punkten, nach 4 185,73 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 196,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 169,00 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,376 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 04.05.2026, bei 3 707,85 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, bei 3 718,13 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, bei 3 925,96 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 15,15 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Nagarro SE (+ 2,64 Prozent auf 42,00 EUR), TeamViewer (+ 2,21 Prozent auf 6,02 EUR), SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 158,84 EUR), Nemetschek SE (+ 1,85 Prozent auf 63,15 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,37 Prozent auf 26,60 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Infineon (-3,03 Prozent auf 85,33 EUR), Drägerwerk (-2,60 Prozent auf 86,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,79 Prozent auf 96,20 EUR), JENOPTIK (-1,68 Prozent auf 46,96 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,61 Prozent auf 183,60 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 466 657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 190,148 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien
In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,10 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|17.04.26
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|DZ BANK
|15.01.26
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|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|06.06.25
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|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.05.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.07.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
|27,50
|1,66%
|Carl Zeiss Meditec AG
|26,44
|1,23%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|88,90
|1,25%
|Elmos Semiconductor
|181,20
|-2,69%
|freenet AG
|24,84
|-0,32%
|Infineon AG
|83,83
|-4,33%
|JENOPTIK AG
|46,42
|-2,56%
|Nagarro SE
|41,46
|2,32%
|Nemetschek SE
|65,65
|5,63%
|SAP SE
|162,70
|4,00%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|94,45
|-4,31%
|TeamViewer
|6,11
|4,53%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 181,15
|-0,11%