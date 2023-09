Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels in Rot

Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,71 Prozent leichter bei 3 045,07 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 434,935 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,644 Prozent auf 3 046,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 066,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 047,72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 037,90 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 1,86 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 21.08.2023, einen Stand von 3 053,66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.06.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 150,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.09.2022, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2 805,43 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 4,76 Prozent zu. 3 350,46 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 2 897,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell CompuGroup Medical SE (+ 0,42 Prozent auf 38,62 EUR), QIAGEN (+ 0,13 Prozent auf 37,87 EUR), Kontron (+ 0,11 Prozent auf 18,05 EUR), TeamViewer (-0,03 Prozent auf 16,09 EUR) und SMA Solar (-0,08 Prozent auf 63,70 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Siltronic (-2,34 Prozent auf 73,15 EUR), AIXTRON SE (-1,95 Prozent auf 33,27 EUR), Nagarro SE (-1,43 Prozent auf 69,00 EUR), MorphoSys (-1,30 Prozent auf 29,67 EUR) und Nemetschek SE (-1,19 Prozent auf 58,08 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 263 731 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 147,172 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,80 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at