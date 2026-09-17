Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|LSE-Handel im Blick
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17.09.2026 12:26:50
Donnerstagshandel in London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen
Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,28 Prozent fester bei 10 718,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,180 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,007 Prozent auf 10 689,27 Punkte an der Kurstafel, nach 10 688,47 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 10 788,42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 688,91 Punkten verzeichnete.
FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,631 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 17.08.2026, den Wert von 10 720,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 508,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9 208,37 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,71 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Computacenter (+ 1,79 Prozent auf 53,80 GBP), Halma (+ 1,73 Prozent auf 35,20 GBP), Rolls-Royce (+ 1,53 Prozent auf 14,63 GBP), Diploma (+ 1,46 Prozent auf 72,75 GBP) und SSE (+ 1,46 Prozent auf 24,36 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Marks Spencer (-1,83 Prozent auf 3,64 GBP), JD Sports Fashion (-1,47 Prozent auf 0,75 GBP), Reckitt Benckiser Group (-1,44 Prozent auf 49,83 GBP), Howden Joinery Group (-1,25 Prozent auf 7,50 GBP) und Barratt Developments (-1,13 Prozent auf 3,05 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 17 023 530 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 301,058 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|159,00
|1,92%
|Barratt Developments PLC
|3,58
|0,00%
|Computacenter PLC
|63,00
|1,61%
|Diploma PLC
|84,90
|1,13%
|Halma PLC
|41,08
|1,18%
|Howden Joinery Group PLC
|8,80
|-1,12%
|HSBC Holdings plc
|17,82
|1,28%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|0,87
|-2,02%
|Lloyds Banking Group
|1,29
|0,47%
|Marks & Spencer plc
|4,26
|-1,39%
|Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|58,38
|-1,65%
|Rolls-Royce Plc
|17,07
|1,89%
|SSE Plc
|28,50
|1,79%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 715,47
|0,25%