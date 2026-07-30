Donnerstagshandel in London: FTSE 100-Anleger greifen zu

Am Donnerstag klettert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,33 Prozent auf 10 944,06 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,234 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,010 Prozent auf 10 907,37 Punkte an der Kurstafel, nach 10 908,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 979,60 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 865,37 Zählern.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,94 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 30.06.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 497,12 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 378,82 Punkte. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 136,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 9,98 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 979,60 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Rolls-Royce (+ 5,00 Prozent auf 14,49 GBP), Antofagasta (+ 4,65 Prozent auf 37,14 GBP), Halma (+ 4,19 Prozent auf 35,53 GBP), Bank of Georgia Group (+ 3,59 Prozent auf 115,40 GBP) und Anglo American (+ 3,50 Prozent auf 37,28 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Rentokil Initial (-18,79 Prozent auf 3,60 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-5,48 Prozent auf 86,94 GBP), RELX (-4,52 Prozent auf 27,44 GBP), Experian (-3,38 Prozent auf 29,73 GBP) und Sage (-3,31 Prozent auf 9,88 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 90 221 327 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 309,998 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at