Donnerstagshandel in London: FTSE 100 beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Zum Handelsende erhöhte sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 1,67 Prozent auf 10 652,87 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,135 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,006 Prozent leichter bei 10 477,76 Punkten in den Handel, nach 10 478,34 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 694,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 10 436,76 Einheiten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 373,51 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 436,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 774,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,05 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Coca-Cola European Partners (+ 6,48 Prozent auf 106,55 USD), Babcock International (+ 5,54 Prozent auf 10,57 GBP), BAE Systems (+ 5,45 Prozent auf 19,83 GBP), AstraZeneca (+ 4,94 Prozent auf 145,38 GBP) und Melrose Industries (+ 4,92 Prozent auf 4,99 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Entain (-2,14 Prozent auf 5,40 GBP), Computacenter (-1,95 Prozent auf 43,28 GBP), JD Sports Fashion (-1,33 Prozent auf 0,83 GBP), Prudential (-1,25 Prozent auf 10,27 GBP) und F&C Investment Trust (-1,09 Prozent auf 3,44 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 177 674 999 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 287,055 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at