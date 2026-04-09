Donnerstagshandel in London: FTSE 100 gibt am Donnerstagmittag nach

Um 12:09 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,32 Prozent auf 10 574,52 Punkte zurück. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,943 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,007 Prozent auf 10 609,57 Punkte an der Kurstafel, nach 10 608,88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 643,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 564,35 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,33 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 09.03.2026, den Wert von 10 249,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 124,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 679,48 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,26 Prozent zu. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit BP (+ 2,51 Prozent auf 5,77 GBP), DCC (+ 2,01 Prozent auf 50,80 GBP), Severn Trent (+ 1,38 Prozent auf 32,36 GBP), United Utilities (+ 1,28 Prozent auf 13,83 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,23 Prozent auf 90,82 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Metlen Energy Metals (-4,08 Prozent auf 35,76 EUR), Phoenix Group (-3,93 Prozent auf 7,04 GBP), Fresnillo (-3,64 Prozent auf 34,91 GBP), Ocado Group (-3,24 Prozent auf 1,88 GBP) und Entain (-2,88 Prozent auf 5,67 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 31 668 809 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 266,452 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,96 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,57 Prozent bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at