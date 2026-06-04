Donnerstagshandel in London: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Minus

In London ist am Donnerstag ein stabiler Handel zu beobachten.

Der FTSE 100 gibt im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,03 Prozent auf 10 329,56 Punkte nach. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,982 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent fester bei 10 332,46 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 332,30 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 359,13 Punkte, das Tagestief hingegen 10 238,62 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,766 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 363,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 567,65 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 04.06.2025, mit 8 801,29 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,80 Prozent nach oben. Bei 10 934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit RELX (+ 4,88 Prozent auf 25,55 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4,83 Prozent auf 91,22 GBP), JD Sports Fashion (+ 4,60 Prozent auf 0,87 GBP), 3i (+ 3,43 Prozent auf 22,04 GBP) und Auto Trader Group (+ 3,35 Prozent auf 4,60 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Prudential (-7,01 Prozent auf 9,81 GBP), Standard Chartered (-4,69 Prozent auf 19,18 GBP), HSBC (-3,06 Prozent auf 13,49 GBP), Antofagasta (-2,82 Prozent auf 41,68 GBP) und J Sainsbury (-2,50 Prozent auf 2,97 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 25 044 523 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 280,192 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 verzeichnet die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at